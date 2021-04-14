Службы занятости населения трех регионов продолжат сотрудничество с целью кадрового обеспечения КИП «Енисейская Сибирь»

В рамках Красноярского экономического форума 2021 агентство труда и занятости населения края, министерства труда республик Хакасия и Тыва, АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» подписали комплекс мер по кадровому обеспечению комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь».



Подписи под документом поставили руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков, заместитель генерального директора АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Максим Говорушкин, исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты Республики Хакасия Владимир Чебодаев, исполняющий обязанности первого заместителя министра труда и социальной политики Республики Тыва Амур Увангур.

«Символично, что подписанный сегодня комплекс мер расширяет границы взаимодействия, определенные на КЭФ еще в 2019 году. Сейчас формируется кадровая потребность на ближайшие семь лет. Коллективный и при этом точечный подход позволяет информировать население всех субъектов о возможности трудоустройства и обеспечивать инвесторов необходимым персоналом. Благодаря совместным усилиям, в ушедшем году заполнено 90 % вакансий», – сообщил Виктор Новиков.

Подписание нового Комплекса мер обусловлено растущей потребностью в квалифицированных специалистах и необходимостью внедрения новых технологий для подбора персонала. В частности, на базе краевых государственных учреждений службы занятости будут организованы центры кадрового обеспечения, также планируется повышать доступность процедуры независимой оценки квалификаций для представителей различных профессий. Документом предусмотрено создание безопасных условий труда, разработка единой методики оценки кандидатов и повышение трудовой мобильности. Одно остается неизменным: при подборе персонала в первую очередь задействуется население всех территорий края, и только затем – других субъектов страны.

Как сообщил Максим Говорушкин, в 2020 году организована акция «Лучшие кадры для инвестиционных проектов», формируется резерв из числа участников Межрегионального конкурса «Лидеры Енисейской Сибири». «В планах на этот год переход к фазе строительно-монтажных работ минимум по 10 проектам, что позволит привлечь значительное количество сотрудников», – подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Амур Увангур считает, что проект «Енисейская Сибирь» особо актуален для республики, так как позволит повысить уровень занятости граждан, которые пострадали из-за пандемии. Владимир Чебодаев подчеркивает важность системной работы, позволяющей достичь высоких результатов.

Напомним, проект «Енисейская Сибирь» реализуется по инициативе Губернатора Красноярского края Александра Усса и включает 32 инвестиционных проекта. Они направлены на объединение экономического, промышленного и культурного потенциала трех регионов.

С подробной информацией о вакансиях можно ознакомиться в ближайшем центре занятости, а также на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края в разделе «Трудоустройство на проект «Енисейская Сибирь», на сайте «Корпорации развития Енисейской Сибири».