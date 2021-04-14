На трассе Екатеринбург — Тюмень планируют оборудовать выезды из поселков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил Уралуправтодор оборудовать выезды, дополнительные разворотные петли и заезды в поселки и деревни у строящейся трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом губернатор сообщил в своем Instagram.

Напомним, Уралуправтодор планирует расширить около 250 км трассы с двух до четырех дорожных полос. Завершить реконструкцию рассчитывают к 2025 году. Сейчас ведется реконструкция на трех участках трассы. В частности, для ограждения встречных потоков на некоторых участках дорожная компания установила металлические барьеры. По словам губернатора, на участках с барьерами гораздо реже стали происходить ДТП с погибшими.

Господин Куйвашев рассказал, что 14 апреля к нему обратился один из жителей местных населенных пунктов Фийдан Сабитов и рассказал, что из-за барьеров оказались ограничены въезды и выезды в поселки и деревни — Юшалу, Маркова, Первухина, Васенина, Комсомольский. Сейчас расстояние до ближайшего разворота для жителей населенных пунктов составляет около 25 км.

«Я сегодня настоятельно попросил Уралуправтодор решить вопрос. Предусмотреть надземные переходы, сделать дополнительные разворотные петли, заезды. Ведь иначе выходит, что мы для транзитников сделаем хорошо, а для живущих здесь людей создадим неудобства»,— написал господин Куйвашев. Он добавил, что компания предоставит план с конкретными решениями до 1 мая.

Михаил Мананников