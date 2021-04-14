В Тюменской область коронавирусом заразились еще 50 человек

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, три человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 34 329 человек. Более 32,5 тыс. пациентов выздоровели, 430 больных скончались.

Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим повышенной готовности. В Тюменской области также продолжается вакцинация от COVID-19. Всего в регион доставили более 90 тыс. доз вакцины.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 326 случаев COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 666 209 россиян. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 104 тыс. пациентов скончались.

Михаил Мананников