На Ямале выявили еще 19 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) было выявлено 19 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 268 ямальцев. Более 37 тыс. человек уже выздоровели, 411 пациентов скончались.

Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в ЯНАО продлили до 30 апреля. Сейчас в регионе привито более 35 тыс. человек, второй компонент получили более 27,5 тыс. человек.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 326 случаев COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 666 209 россиян. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 104 тыс. пациентов скончались.

Михаил Мананников