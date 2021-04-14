В Ярославле преступная группа незаконно обналичила 649 млн рублей

В Ярославле закончено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании более 649 млн руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. В сообщении отмечается, что организованная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, состояла из пяти жителей региона. В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В пресс-службе рассказали, что в 2016 году сотрудники полиции задержаны участников организованной группы, которые подозревались в проведении незаконных финансовых операциях. В ходе следствия было выяснено, что участниками группы обналичивались денежные средства. Для этого использовались подставные юридические лица. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Участники группы были осуждены.

По данным пресс-службы, в ходе следствия удалось установить, что три человека, входивших в эту группу, ранее участвовали в аналогичных преступлениях, которые совершались другой организованной группой.

«Преступления совершались в период с 2013 года по 2014 год в составе группы из пяти жителей Ярославля. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами в июне 2019 года было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц»,— уточнили в пресс-службе УМВД.

По данным УМВД, в ходе следствия было установлено, что в 2013 году 35-летним мужчиной была сформирована организованная группа, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность.

«Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм»,— пояснили в УМВД.

По данным пресс-службы, роли в группе были распределены. Некоторые ее участники подыскивали граждан, испытывавших материальные трудности и предлагали им за небольшие денежные вознаграждения оформлять на себя ИП. Затем счета подставных ИП использовались для проведения операций по незаконному обналичиванию денежных средств. Другими участниками группы подыскивались клиенты для оказания своих услуг по обналичиванию денег.

В пресс-службе отметили, что в течение года через счета, открытые данной группой были проведены денежные средства более 400 юрлиц. Общая сумма незаконно обналиченных денег составила более 649 млн руб. В настоящее время обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено прокуратурой. Дело передано в суд, где будет рассмотрено по существу.

Дарья Сабаева