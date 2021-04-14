Выставочное пространство в здании нижегородского речного вокзала отроют в июне Экспозиция будет доступна для посетителей постоянно

Волжское пароходство (АО, входит в VBTH — судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина) утвердило дизайн-проект открытого выставочного пространства, которое появится в офисе компании – здании бывшего речного вокзала в Нижнем Новгороде на площади Маркина. Пространство намерены открыть в июне, сообщили в пресс-службе пароходства.

Выставочное пространство будет доступно для посетителей. Постоянная экспозиция займет 300 кв. м в центральном фойе на первом этаже. Там разместят экспонаты, рассказывающее об истории Волги и развитии водного транспорта на реке, становлении Волжского пароходства. Будут представлены модели разных типов судов, мемориал с фамилиями речников и моряков, погибших во время Великой Отечественной войны, визуализация этапов развития судоходства, морского и речного флота России.

В здании речного вокзала уже начались ремонтные работы. Проект приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода и реализуется совместно c министерством культуры Нижегородской области.

Напомним, что здание речного вокзала, где размещается офис «Волжского пароходства» было закрыто для доступа с 2003 года, посетить местный музей можно было только по предварительной записи в специально отведенное для этого время.

Анастасия Еремина