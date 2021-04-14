В Уфе за год на 23% выросли продажи смартфонов

В Уфе продажи смартфонов в первом квартале текущего года в денежном выражении выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23 %, сообщает пресс-служба МТС в Башкирии. Самым популярным смартфоном среди жителей республики оказался iPhone 11.

Средняя стоимость приобретенного в январе-марте гаджета в Уфе увеличилась на 43% (до 24 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это максимальный рост за всю историю уфимского рынка портативных девайсов, отмечают в пресс-службе телеком-оператора. Аналитики выяснили, что цена выросла за счет увеличения спроса на премиальные марки.

На первом место по количеству проданных гаджетов за три месяца текущего года заняли смартфоны Apple — их продажи за год выросли в два раза. На втором месте находится Samsung, а на третьем — Xiaomi. Пятерку самых востребованных брендов завершают Honor и Huawei.

Майя Иванова