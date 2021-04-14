На Урале COVID-19 диагностировали у 125 человек

В Свердловской области за минувшие сутки было зарегистрировано 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще 17 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

По данным на 14 апреля, в регионе с начала пандемии COVID-19 диагностировали 84 338 человек, более 77,8 тыс. уральцев выздоровели, 2 880 пациентов скончались.

Напомним, в Свердловской области на прошлой неделе впервые был зарегистрирован случай заражения британским штаммом коронавируса. Также в регионе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Прививку от коронавируса поставили уже более 168,7 тыс. человек.