Ярославский священник займется взаимодействием с вооруженными силами

Ректора Ярославской духовной семинарии, клирика Ярославской епархии иерея Олега Овчарова назначили заместителем председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе Ярославской епархии. Решение об этом принято 13 апреля на заседании Священного синода Русской православной церкви.

По решению Синода главой синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами назначен епископ Тарский и Тюкалинский Савватий (Загребельный). Перед этим был освобожден от должности занимавший ранее этот пост епископ Клинский Стефан (Привалов).

Антон Антонов