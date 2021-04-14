СДЭК более чем вдвое увеличила склад в Челябинске

Логистическая компания СДЭК в два с половиной раза расширила площадь челябинского склада. Его размеры теперь составляют 2200 кв. м. Как сообщают в пресс-службе компании, современная система видеонаблюдения, которой оборудован склад, гарантирует безопасность движения грузов. В дальнейшем на имеющихся площадях организуют склад фулфилмента – комплекса операций с момента оформления заказа покупателей до момента получения им покупки. Также в компании сообщили об открытии нового офиса в Челябинске на Комсомольском проспекте.

Сейчас у СДЭК в Челябинске 71 пункт выдачи заказов. Первый офис компании в городе открылся 15 лет назад.