28% уфимцев хотели бы возглавить компанию, в которой работают

Уфа на первом месте среди городов-миллионников России по количеству желающих возглавить предприятие, где они работают — о таком желании заявили 28% опрошенных уфимцев, сообщает пресс-служба SuperJob. 56% опрошенных жителей Уфы не мечтают руководить компанией, 16% — затруднились ответить на этот вопрос.

На втором месте после Уфы жители Воронежа и Самары — по 27% опрошенных мечтают подсидеть своего работодателя, на третьем — жители Казани (26%), на четвертом — Челябинска (25%). Меньше всего хотят возглавить свою компанию жители Перми (19%), Нижнего Новгорода и Омска (по 20%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3 тыс. россиян, имеющих постоянную работу. 24% опрошенных жителей страны хотели бы возглавить организацию, в которой трудятся, у 62% респондентов этого не хотят.

Майя Иванова