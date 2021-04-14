Жителя Тобольска приговорили к трем годам колонии за звонок о минировании администрации президента

Тобольский городской суд приговорил к трем годам колонии строгого режима 20-летнего местного жителя из-за заведомо ложного сообщения о минировании администрации президента России (ч. 1 ст. 207 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ранее следствием было установлено, что 20 декабря прошлого года мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в информационно-справочную службу администрации президента и заявил о готовящемся взрыве. Позже его вычислили и задержали сотрудники спецслужбы и полиции. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По данным суда, обвиняемый ранее был судим за шесть краж и один грабеж.

Илья Смирнов