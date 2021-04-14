В Тюменской области подготовят несколько концепций празднования Дня Победы

В Тюменской области решили разработать несколько концепция празднования Дня Победы, сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области. Это необходимо из-за того, что в регионе пока не принято решение о формате празднования.

по данным пресс-службы несколько концепций подготовят и для торжественного прохождения войск, и проведения акции «Бессмертный полк». Состав колонны военной техники и график репетиций прохождения войск определят после того, как будет принято решение с учетом эпидемиологической обстановки.

«Эпидемия коронавируса не закончилась. Мы обязаны помнить о мерах безопасности и учитывать риски проведения массовых мероприятий, особенно для пожилых граждан. Если говорить о праздничных мероприятиях в честь Великой Победы, то наши дорогие ветераны не останутся без внимания. По моему поручению оргкомитет рассматривает несколько концепций мероприятий, приуроченных к празднованию 9 мая, куда включены как онлайн, так и оффлайн-события, а также работа выездных творческих бригад», – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В День Победы в Тюмени запланирован праздничный фейерверк «Салют Победы». В показе будет задействовано более 400 единиц пиротехнических изделий.