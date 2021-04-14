В Ростове зафиксировали сброс неочищенных сточных вод в реку Темерник

Сотрудники комитета по охране окружающей среды администрации Ростова зафиксировали в Октябрьском районе по ул. Лиловая сброс неочищенных сточных вод в русло реки Темерник, сообщает пресс-служба администрации.

Во время обследования специалисты установили, что очагом загрязнения реки является очистное сооружение коммунально-сервисной компании ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания». В ходе проведения комиссионного обследования территории установлено, что очагом загрязнения реки является объект очистного сооружения коммунально-сервисной компании ООО «КЭСК». Компания занимается приемом и очисткой сточных вод, в частности, в микрорайоне Суворовском.

Сейчас информация о загрязнении передана в управление Росприроднадзора для проведения административного расследования.

Наталья Шинкарева