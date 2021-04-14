ПЗСП построит детский сад в жилом районе на месте завода смазок и СОЖ

Сегодня члены комиссии по землепользованию и застройке решили вынести на публичные слушания размещение детского сада на территории бывшего завода смазок и СОЖ. С таким заявлением в комиссию обратилось ООО «СЗ „ПЗСП“», планирующее застроить жильем эту площадку на ул. Яблочкова. Как пояснил “Ъ-Прикамье” депутат гордумы, топ-менеджер ПЗСП Михаил Черепанов, компания планирует зарезервировать часть территории на ул. Яблочкова под детский сад. Дошкольное учреждение в будущем жилом квартале будет отдельно стоящим зданием. Параметры объекта господин Черепанов не назвал, отметив, что проект еще находится в стадии проектирования.

«На месте бывшего завода смазок и СОЖ все снесено, выполнены работы по приведению объекта в соответствие»,— пояснил Михаил Черепанов.

ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» было признано несостоятельным в декабре 2012 года. Основным кредитором предприятия являлся Сбербанк (общая сумма задолженности — 185,3 млн руб.), в 2014 году он переуступил право требования долга АО «ПЗСП». В том же 2014 году на торгах по продаже имущества обанкротившегося предприятия ПЗСП приобрел за 180,13 млн руб. имущественный комплекс завода (ул. Яблочкова, 26), в который входили, в частности, 16 земельных участков общей площадью почти 12 га. Позже были выкуплены еще два участка общей площадью около 1 га.

На месте заводского комплекса ПЗСП построит жилой квартал. Уже во втором квартале этого года девелопер намерен начать продажи и приступить к строительству первого дома на этой территории. Площадь будущей новостройки составит почти 32 тыс. кв. м.