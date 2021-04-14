Свердловская область стала третьей в стране по числу онлайн-подписок на телемедицину для сотрудников

Свердловская область заняла третье место в России по количеству организаций, оформивших корпоративные телемедицинские пакеты для своих сотрудников. Согласно данным пресс-службы онлайн-сервиса «СберЗдоровье», регион уступил Краснодарскому краю и Ростовской области.

Кроме того, Свердловская область стала первой в Уральском федеральном округе (УрФО) по этому показателю. Среди 30 регионов-лидеров Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) занял 16 место, Челябинская область — 18 место, Тюменская область — 29 место. При этом сам УрФО, отмечают аналитики платформы, в целом занимает лишь пятую позицию среди федеральных округов России по количеству предпринимателей, заключивших контракты на услуги сервиса для своих сотрудников.

«Онлайн-коммуникации с врачами особенно актуальны для территориально распределенных компаний, чьи сотрудники работают далеко от больниц, а также для предприятий, которые не всегда могут себе позволить добровольное медицинское страхование (ДМС). При этом многие компании включают телемедицину в полисы ДМС, чтобы в том числе оградить работников от лишнего посещения больниц»,— отметил генеральный директор сервиса «СберЗдоровье». По его словам, расширение социальных пакетов на предприятии «повышает лояльность сотрудников, которые могут оперативно пообщаться с врачом».

По данным пресс-службы, всего 60 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей на территории России приобрели телемедицинские пакеты.

Анастасия Реутова