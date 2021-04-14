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Лжеброкеры похитили у жителя Сарапула похитили почти 2,5 млн рублей

У 49-летнего жителя Сарапула похитили 2,24 млн руб. под предлогом заработка. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшего, он решил заработать деньги, найдя в интернете объявление одной из брокерской компании. Он зарегистрировался на сайте и создал «личный кабинет». Затем ему позвонили представители компании и рекомендовали следовать указаниям для получения заработка.

В течение месяца потерпевший вложил в брокерскую компанию 2,24 млн руб., 2 млн руб. из которых взял кредит. При этом займ оформили лжеброкеры, которым мужчина предоставил копию паспорта. Когда потерпевший решил вывести деньги, то злоумышленники отказали ему и потребовали новый платеж.

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