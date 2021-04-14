Почти 175 тыс. жителей Челябинской области получили вакцину от коронавируса

В Челябинской области почти 175 тыс. человек привиты первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Почти 110 тыс. жителей полностью завершили вакцинацию, сообщает пресс-служба правительства региона. Ожидается поступление еще 25 тыс. доз препарата «Спутник V».

Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Челябинской области продолжает стабилизироваться, сегодня глава региона Алексей Текслер на очередном совещании с руководителями муниципалитетов поручил возобновить проверки соблюдения противоэпидемических требований и в случае необходимости наказывать нарушителей.