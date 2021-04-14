Кинотеатр-памятник «Победа» продается за 120 млн рублей

В Саратове за 120 млн руб. продается объект культурного наследия - здание кинотеатра «Победа». Соответствующее объявление можно найти на сайте «Авито».

В описании указано, что площадь помещений объекта по адресу площадь Кирова, 1 составляет 2344 кв. м., площадь земельного участка – 3197 кв. м.

«Часть помещений подходит под сдачу в аренду ( в т.ч. под общепит). Центральное отопление, вода, канализация, электричество 150 кВт. Кинотеатр пользуется очень большой популярность горожан и гостей города, удобная транспортная доступность (прямые маршруты общественного транспорта со всех районов города, даже с самых отдаленных. Хорошая наполняемость залов. Здание подходит для проведения массовых мероприятий, выставок, презентаций», - говорится в объявлении.

Первоначально кинотеатр был выставлен на продажу в июне 2020 года за 125 млн руб.

Марина Ковалева