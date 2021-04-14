Набережную Гребного канала начали благоустраивать

Подрядчик ООО «Горстрой» приступил к благоустройству набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде на участке от улицы Красная слобода до улицы Слобода Подновье. Работы завершатся в июле, перекрывать проезд по улице на время проведения работ не планируют. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На набережной появятся велодорожки, беговая дорожка, деревянные настилы и зонтики с местами для отдыха, площадка для воркаута и йоги. Также там установят туалеты, заменят освещение, скамейки и урны, восстановят бетонные трибуны, поставят лежаки и балконы с уличной мебелью.

Как ранее сообщалось, «Горстрой» получил комплексный контракт на благоустройство Гребного канала и части улицы Большой Покровской. Его стоимость составила 413 млн руб.

Анастасия Еремина