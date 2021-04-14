Предприятие ВНЗМ задолжало работникам более 4,8 млн рублей

Гострудинспекция по Башкирии в ходе внеплановой проверки, проведенной в марте текущего года, выявила в ОСП «Салават-2» (входит в ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж») факты задержки выплаты зарплаты, а также задолженность по ней за февраль текущего года перед 254 работниками на сумму более чем 4,8 млн руб.

Ведомство направило в мировой суд административный протокол в отношении генерального директора ВНЗМ в связи с неоднократной невыплатой или неполной выплатой зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Эта статья, в том числе, предусматривает дисквалификацию должностного лица на срок от одного до трех лет.

В гострудинспекции отмечают, что 2020 году поступило 119 обращений работников ВНЗМ и учрежденных им ООО «Металлоконструкция ВНЗМ», ООО «Уфа-1 ВНЗМ» и других по вопросам невыплаты зарплаты.

ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в мае 2002 года. Компания занимается строительством. Среднесписочная численность работников на конец 2020 года составляла 3 656 человек. Выручка в 2020 году составила 12,03 млрд руб., чистая прибыль — 340,12 млн руб.

Майя Иванова