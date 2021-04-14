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Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов баллотируется в Госдуму

Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов подал документы на участие в праймериз «Единой России», сообщает пресс-служба регионального отделения партии. «Единая Россия» через предварительное голосование, которое состоится в мае, отбирает кандидатов для выдвижения на выборах в Госдуму.

«Я хорошо знаю республику — проехал не одну тысячу километров по дорогам Башкортостана. Если население мне доверит и проголосует, то я намерен продолжить борьбу за место в Госдуме»,— приводит пресс-служба партии слова Динара Гильмутдинова.

Дарья Кучеренко


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