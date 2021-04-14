Кассовый разрыв ПКГУП «Теплоэнерго» сократился на 700 млн рублей

По итогам 2020 года, доходы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго» составили 2,172 млрд руб. Как пояснил сегодня на заседании Законодательного собрания Пермского края первый заместитель министра ЖКХ и благоустройства Прикамья Андрей Красников, это поступления за услугу обращения с ТКО. Из этой суммы 1,628 млрд руб.— поступления от физических лиц, 544,4 млн руб. — от юридических.

Расходы краевого предприятия в прошлом году составили 3,196 млрд руб. Из них 2,314 млрд руб. пошло на транспортировку отходов, 457,1 млн руб.— на захоронение, 221,2 млн руб.— на услуги биллинга, 33 млн руб.— на покупку контейнеров, 171,1 млн руб.— прочие расходы.

Таким образом, кассовый разрыв «Теплоэнерго» составил 1,023 млрд руб. Он был покрыт краевой субсидией в размере 1,036 млрд руб., и в итоге предприятие показало положительный финансовый результат — 12,5 млн руб.

Годом ранее дефицит ПКГУП «Теплоэнерго» составлял 1,708 млрд руб. Тогда предприятие получило 1,233 млрд руб. доходов, а его расходы составили 2,942 млрд руб. Дефицит средств также был покрыт за счет субсидии в размере 1,099 млрд руб.

По словам господина Красникова, планируется, что в текущем году разница между доходами и расходами «Теплоэнерго» составит 394 млн руб. «Мы фактически за три года, с учетом текущего, полностью привели к балансу нулевую экономику регионального оператора»,— отметил первый замминистра ЖКХ региона. Андрей Красников также подчеркнул, что в этом году предприятие не намерено обращаться за краевой субсидией.

Председатель комитета Елена Зырянова обратила внимание на положительную динамику финансовой ситуации в «Теплоэнерго». Однако, по ее мнению, выйти в плюс предприятие сможет, только если усовершенствует свои технологии: начнет сортировать и уплотнять отходы, оптимизирует схему транспортировки ТКО.

Андрей Красников сообщил, что работа в этом направлении ведется. Планируется, что введение в эксплуатацию экотехнопарков и сортировочных станций позволит масштабировать раздельный сбор мусора в регионе и изменить логистику перевозок, что в итоге снизит издержки на транспортировку отходов.

Напомним, «Теплоэнерго» стало региональным оператором по обращению с ТКО в конце 2018 года. Госпредприятие подало единственную заявку на конкурс по определению оператора. Компания координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.