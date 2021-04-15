Приходская пашня осталась за храмом

Вступило в силу судебное решение по иску фирмы «Агрокомплекс им. Н. Ткачева», которая оспаривала законность передачи в аренду православному приходу храма святителя Луки крупного участка земли в Староминском районе Кубани. «Агрокомплекс» считает, что сельхозугодия должны были выставляться на торги, однако суд указал на то, что религиозная организация имеет право получить участок без конкурсной процедуры. Спорная земля ранее находилась под контролем людей из окружения «цапковского» Вячеслава Цеповяза, а затем основной массив сельхозугодий перешел «Агрокомплексу».



Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал в удовлетворении жалобы АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н. Ткачева"» и признал законность решения арбитражного суда Краснодарского края в споре агрохолдинга с религиозной организацией (РО) «Православный приход храма святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского» (станица Староминская), сообщает сайт суда. «Агрокомплекс» просил аннулировать договор аренды участка сельскохозяйственного назначения площадью 495 га, заключенный в 2019 году между администрацией Староминского района и РО «Приход храма святителя Луки».

Спорный участок, относящийся к фонду перераспределения (в краевой собственности и в распоряжении муниципалитета), с 1999 года находился в аренде ЗАО «Агроком» — компании, предположительно связанной с бизнесом бывшего владельца ООО «Слава Кубани» Вячеслава Цеповяза, осужденного на длительный срок за совершение преступлений в составе банды «Цапки». По информации собеседников “Ъ-Юг” в Кущевском районе, высказанной анонимно, учредителями и руководителями ЗАО «Агроком» в разное время были люди из окружения Вячеслава Цеповяза. В 2014 году «Агроком» был присоединен к ООО «СК "Север Кубани"», которое годом позже через серию сделок вошло в холдинг «Агрокомплекс».

В 2017 году муниципалитет в судебном порядке истребовал у «Агрокомплекса» участок площадью 495 га, мотивируя это тем, что десятилетний срок договора аренды с «Агрокомом» истек еще в 2009 году. Вскоре после этого организация «Приход храма святителя Луки» обратилась в администрацию, а затем в суд с заявлением о предоставлении участка без конкурсных процедур. В 2019 году Староминской райсуд вынес решение в пользу прихода, сославшись на норму Земельного кодекса РФ о том, что договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без торгов в случае предоставления земли религиозным организациям для ведения сельхозпроизводства.

Холдинг «Агрокомплекс» обратился в прокуратуру с жалобой на то, что при передаче земли в аренду с точки зрения холдинга были нарушены принципы эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедуры, однако надзорное ведомство не нашло оснований для вмешательства.

После этого «Агрокомплекс» подал в арбитражный суд исковое заявление о расторжении договора аренды на том основании, что передача участка в обход публичных процедур нарушает права агрохолдинга, который намеревался заключить договор аренды на конкурентах началах. Кроме того, «Агрокомплекс» указал на то, что приход, по мнению компании, не имел намерения обрабатывать землю, а сразу сдал ее в субаренду. Суд, изучив доводы сторон, пришел к выводу о том, что интересы «Агрокомплекса» не нарушены, а законность передачи сельхозугодий РО «Православный приход храма святителя Луки» ранее была подтверждена судом общей юрисдикции.

В АО «Фирма "Агрокомплекс"» ситуацию не комментируют, запрос редакции остался без ответа. По мнению юристов, у агрохолдинга мало шансов оспорить решение в кассации. Василий Малинин, руководитель направления «Коммерческие споры» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», указал на то, что администрация предоставила участок религиозной организации на основании решения Староминского районного суда, и этот акт имеет преюдициальное значение для арбитражного суда Краснодарского края.

«Закон прямо предусматривает возможность предоставления религиозным организациям земельных участков без проведения торгов, никаких нарушений нет»,— отметил юрист.

По словам Александра Шипулина, председателя совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР), в Краснодарском крае есть примеры передачи сельхозугодий православным приходам. «В сельских районах, где население в основном небогатое, содержать храм на одни пожертвования прихожан сложно»,— считает собеседник “Ъ-Юг”. По подсчетам Александра Шипулина, фермерское хозяйство на Кубани дает ежегодную выручку до 100 тыс. руб. на гектар, в зависимости от культуры, при этом прибыль составляет от 15 тыс. до 50 тыс. руб. Таким образом, спорный участок может приносить прибыль около 20–25 млн руб. в год.

Анна Перова, Краснодар