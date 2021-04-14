При реконструкции автотрассы на Кубани найдены древнегреческие монеты

Фото: администрация Краснодарского края

На месте реконструкции автодороги в Славянском районе Краснодарского края археологи обнаружили античные монеты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 14 апреля 2021 года.

По мнению специалистов, монеты отчеканили в древнегреческом Боспорском царстве, земли которого охватывали территорию Керченского и Таманского полуостровов.

Раскопки ведутся в связи со строительством и реконструкцией автодороги федерального значения на территории Славянского и Темрюкского районов.

«В ходе исследования кургана возле хутора Коржевский обнаружили медные монеты первой четверти II века н.э. Они лежали на глубине 40 см. 20 монет находились в небольшом сосуде, рядом располагалась стопка из 38 монет», - говорится в сообщении администрации.

В настоящий момент находка проходит камеральную обработку, после чего монеты передадут в государственной музейный фонд.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Темрюкском районе Краснодарского края археологи обнаружили древнетюркское изваяние VII-VIII веков нашей эры. Артефакт был обнаружен в ходе раскопок древнего поселения в районе хутора Белый. Находка будет передана в Краснодарский музей имени Фелицына.

В мае 2020 года в рамках подготовки территории к строительству Дальнего западного обхода Краснодара начались археологические работы. Ученые собираются исследовать 10 древних курганов в Динском районе Кубани.

Наталья Решетняк