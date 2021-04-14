Валерий Сухих: «На решение вопросов безработицы направлено более 330 млн рублей»

Спикер прикамского парламента Валерий Сухих выступил на пленарном заседании Ассоциации законодателей ПФО в столице Мордовии Саранске.

Он рассказал о региональной программе по повышению производительности труда и поддержке занятости в Прикамье. В рамках заседания было также подписано соглашение о сотрудничестве Законодательного собрания Пермского края с парламентом Мордовии.

В ходе заседания председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих рассказал об опыте Прикамья по повышению производительности труда и поддержке занятости. По словам спикера, одноименная программа реализуется в регионе с 2017 года. «Тема занятости стала особенно актуальной в прошлом году, когда началась пандемия коронавируса и антиковидные ограничения. К сожалению, не все предприятия смогли удержаться «на плаву», сохранить рабочие места», – отметил Валерий Сухих.

Глава парламента Прикамья подчеркнул, что с 2019 года Пермский край начал участвовать в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «За два года на решение вопросов безработицы было направлено более 330 млн рублей. В четыре раза выросло количество предприятий-участников нацпроекта, причем из самых разных отраслей. Сегодня в реализацию нацпроекта вовлечено более ста крупных и средних предприятий Пермского края», – пояснил Валерий Сухих.

В рамках заседания Ассоциации законодателей ПФО было подписано соглашение между Законодательным собранием Пермского края и Государственным собранием Республики Мордовия. Это уже 17-е соглашение о межпарламентском сотрудничестве, подписываемое парламентом Прикамья. «Наши регионы активно развиваются. И во многих вопросах можно не изобретать велосипед, а использовать уже созданную нормативно-правовую базу, знакомиться с лучшими региональными практиками», – заметил спикер.

В рамках пленарного заседания парламентарии ознакомились с опытом Мордовии по реализации мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, обменялись мнениями по вопросу совершенствования нормативного правового регулирования мероприятий по повышению производительности труда, в том числе в части реализации мер государственной поддержки в данной сфере. Во время визита приволжские законодатели посетили АО «Биохимик», которое является лидером отечественной фарминдустрии в области производства антибактериальных и противовирусных препаратов.

В работе приняли участие руководители 14 региональных парламентов ПФО, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, врио главы Мордовии Артем Здунов.