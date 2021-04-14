СКР организовал проверку после обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю организовал процессуальную проверку после обрушения трубы на Барнаульской ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, после прошлогоднего обследования технического состояния трубы, руководству тепловой электростанции указывали “на ограниченную работоспособность трубы” и на необходимость проведения ремонта. Однако в АО "Барнаульская генерация" не предприняли мер к восстановлению объекта.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. “В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов”,— говорится в сообщении.

Как писал “Ъ-Сибирь”, обрушение трубы на Барнаульской ТЭЦ-2 произошло вечером 11 апреля. Обломками были повреждены участки галереи ленточных конвейеров и тракт топливоподачи. Авария привела к снижению температуры горячей воды и отопления в домах. Власти города ввели режим повышенной готовности.

Даниил Тарабукин