В Ярославской области горят сотни гектаров полей сухой травы

За прошедшие сутки на территории Ярославской области было зафиксировано 83 случая возгорания сухой травы, сообщили в пресс-службе главного управления регионального МЧС России. По данным пресс-службы, для ликвидации возгораний было задействовано 108 единиц техники и 349 человек личного состава. Общая площадь возгорания составила более 143 га. Пострадавших нет. Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии и видео пожаров.

Накануне пресс-служба сообщала, что 12 апреля было зафиксировано 75 палов сухой травы общей площадью более 60 Га. Для ликвидации пожаров привлекалось 95 единиц техники и 312 человек личного состава.

«Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые поселения. Привычное многим сжигание травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет восстанавливаться после такого пала минимум семь лет»,— пояснили в МЧС.

Дарья Сабаева