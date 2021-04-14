ФАС приостановила отбор подрядчика строительства насосной станции в Затоне

Конкурс на строительство канализационной насосной станции (КНС) «Затон-Восточный» в Ленинском районе Уфы приостановлен по результатам внеплановой проверки ФАС России по жалобе ООО «Строймагсервис» (Пермский край, принадлежит Эдуарду Хуснулину), следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта определена в 1,16 млрд руб., он должен быть профинансирован из федерального, республиканского и городского бюджетов, заказчиком является управление капитального строительства администрации Уфы.

ФАС нашла в конкурсной документации нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок и признаки административного правонарушения. Антимонопольная служба не поддержала довод заявителя о том, что заказчик разместил проектную документацию не в полном объеме. Однако в ходе проведения внеплановой проверки комиссия выявила, что установление в порядке оценки конкурсной документации требований к минимальной стоимости контракта, а также к сроку исполнения указанных контрактов «не позволяет выявить лучшее условие исполнения контракта и объективно сопоставить предложения участников конкурса». Так, в документации указано, что при оценке предложений участника закупки учитывается опыт выполнения работ в качестве генерального подрядчика за последние четыре года до даты подачи заявки на участие в закупке, при этом стоимость одного такого контракта должна быть не менее 30 % начальной цены контракта настоящего конкурса. Кроме того, ФАС установила, что в конкурсной документации ненадлежащим образом установлены величины значимости одного из критериев оценки заявок. Также комиссия пришла к выводу, что в ней установлены противоречивые сведения в отношении объема привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций — «в объеме 35% (двадцати пяти процентов) от цены контракта».

ФАС предписало заказчику привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства и назначить новую дату проведения закупки.

Ранее ООО «Строймагсервис» жаловалось на условия трех закупок по отбору подрядчика строительства водовода в Кировском и Демском районах (2,57 млрд руб.), канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений канализации (3,98 млрд руб.) и технического перевооружения КНС «Затон» (147,56 млн руб.) Заявитель указывал, что заказчик разместил на портале госзакупок неполный объем проектно-сметной документации, а также выбрал неверный способ определения поставщика. Оператору электронной площадки было предписано отменить протоколы, составленные в ходе определения поставщика (при их наличии), заказчику — привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства России о контрактной системе в сфере закупок, назначить новую дату окончания подачи и рассмотрения заявок.

Также Уфимское ООО «Строительная артель имени Ларионова» («Стройарт») подало жалобы на все четыре конкурса.

Майя Иванова