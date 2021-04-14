Яндекс.Бизнес: чаще всего екатеринбуржцы хотят открыть магазин одежды или таксопарк

Самыми популярными у жителей Екатеринбурга бизнес-идеями являются открытие магазина одежды, таксопарка или кафе, следует из исследования «Яндекс.Бизнес». В топ-10 самых популярных бизнес-идей также вошли турфирма, пекарня, шоурум, салон красоты, кофейня, пункт выдачи заказов и аптека.

«Интерес к некоторым видам бизнеса отличает екатеринбуржцев от жителей большинства других крупных городов. Это не самые популярные варианты своего дела, зато про них здесь спрашивают заметно чаще среднего. Сильнее всего Екатеринбург выделяется повышенным числом запросов про открытие автомоек, кальянных и ломбардов», — отмечают аналитики сервиса. В то же время в Екатеринбурге, в сравнении со средними показателями по России, меньше хотят открыть собственные магазины пива, косметики или продуктов.

Илья Смирнов