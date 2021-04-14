В Волгоградской области возбудили дело о картельном сговоре при реализации нацпроекта

В Волжском Волгоградской области по материалам прокурорской проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело о картельном сговоре в отношении начальника управления капитального строительства администрации города, гендиректора юрлица, проигравшего аукцион, а также начальника исправительного учреждения по ч.2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения).

Как сообщили в областной прокуратуре, в рамках реализации нацпроекта «Демография» в Волжском осуществлялось строительство детского сада стоимостью около 140 млн руб. С целью выбора застройщика 26 февраля 2020 года управление капитального строительства городской администрации (УКС) объявило о проведении аукциона, победителем которого стала одна из коммерческих организаций. Однако руководство УКСа якобы отказало победителю в оформлении договорных правоотношений и заключило контракт на строительство детсада с исправительным учреждением, которое для выполнения строительных работ привлекло организацию, проигравшую аукцион. При этом фирма, предположительно, приступила к выполнению работ на объекте задолго до объявления конкурсных процедур.

Расследование уголовного дела проводится СО по Волжскому СУ СКР по Волгоградской области.

Мария Шахрай