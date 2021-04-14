В Самаре прокуратура расследует обрушение стены жилого дома

Фото: Прокуратура Самарской области

Начата проверка по факту обрушения части стены многоквартирного трехэтажного жилого дома в Самаре. Об этом в среду сообщает региональная прокуратура.

По итогам проверки «будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома». В настоящее время решается вопрос с предоставлением временного жилья обитателям дома.

Обрушение стены здания произошло в среду в 7:30 (MSK+1) на ул. Садовой, 5. Трехэтажный дом был признан аварийным в 2015 году. В результате происшествия никто не пострадал. По данным МЧС, самостоятельно было эвакуировано 14 человек, в том числе, пять детей.

Георгий Портнов