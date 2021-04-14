В пандемию жители «тюменской матрешки» реструктурировали ипотечные кредиты на 13 млрд рублей

В период пандемии с 20 марта 2020 года по 31 марта 2021 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ХМАО и ЯНАО) направили в банки свыше 15 тыс. заявлений на изменение условий и предоставление отсрочки платежа по ипотечным кредитам, сообщили в пресс-службе тюменского отделения Уральского ЦБ. Отмечается, что за этот период объем реструктурированной задолженности превысил 13 млрд руб.

Около 70% от общего числа обращений было направлено с просьбами о реструктуризации ипотечных кредитов по собственным программам банков. Положительное решение было принято по более чем 50% заявлений. Отказы чаще всего происходили, когда заемщик не мог подтвердить снижение дохода на 30%. 17% заявлений направлялись на реструктуризацию ипотеки по закону о кредитных каникулах в период пандемии. Одобрена практически каждая вторая заявка. Отказ в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита, который в «тюменской матрешке» составляет 2 млн руб.

«На долю обращений за ипотечными каникулами по закону от 2019 года пришлось 13%, или более 2 тыс. заявлений, половина из них одобрена. Заемщики и сейчас могут оформить ипотечные каникулы при соблюдении условий: сложная финансовая ситуация заемщика, сумма кредита не превышает 15 млн рублей, в ипотеку оформлено единственное жилье», — отметили в пресс-службе.

Илья Смирнов