Жителя Таганрога оштрафовали за организацию нелегального игорного клуба

Мировой судья в Таганрогском судебном районе признал виновным в организации незаконного игорного клуба (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ) местного жителя Алексея Волкова. Ему назначено наказание в виде штрафа 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что Волков в декабре 2020 года в помещении на ул. Яблочкина в Таганроге установил игровое оборудование со специальными программами для азартных игр. Сам он работал администратором и обеспечивал работу заведения. В январе правоохранители пресекли деятельность клуба, а также изъяли оборудование и незаконно полученные деньги.

Наталья Шинкарева