Свердловские депутаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-лидера уральских коммунистов

Депутаты заксобрания Свердловской области выразили соболезнования родным, близким и коллегам экс-депутата свердловской облдумы, бывшего первого секретаря обкома КПРФ Владимира Краснолобова, скончавшемуся накануне на 76-м году жизни в Екатеринбурге.

«Мы помним Владимира Павловича как человека ответственного, трудолюбивого, обладающего огромным жизненным и политическим опытом. При отстаивании своих позиций он всегда был предельно принципиален и честен. Владимир Павлович был истинным патриотом Урала, отдававшим всю свою энергию и знания на благо родного края. Он принадлежал к той исключительной когорте людей, которые внесли значительный личный вклад в общественно-политическую жизнь Среднего Урала. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах»,— процитировала председателя заксобрания Людмилу Бабушкину пресс-служба регионального парламента.

Напомним, Владимир Краснолобов стал первым секретарем обкома КПРФ в 2005 году. До этого он работал помощником депутата Госдумы от КПРФ Николая Езерского. В 2006 господин Краснолобов был избран депутатом свердловской облдумы, а в 2010-2011 годах назначен заместителем председателя регионального парламента.

Анастасия Реутова