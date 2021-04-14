Четверть жителей Краснодара хотели бы занять кресло директора компании, в которой работают

Каждый четвертый житель Краснодара мечтает возглавить компанию, в которой работает. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob. При этом 58% опрошенных краснодарцев отказались бы от такой идеи.

Среди населения городов-миллионников много желающих возглавить компанию также в Уфе - 28%, в Самаре и Воронеже – 27%, в Казани – 26%, в Челябинске – 25%. Не амбициозны оказались жители Перми (19%), Нижнего Новгорода и Омска (по 20%).

Всего 24% россиян хотели бы возглавить компанию, в которой работают. Причем стать директором мечтают 28% мужчин против 17% среди женщин. Больше всего желающих занять кресло начальника среди россиян моложе 24 лет (34%). Чаще всего на пост руководителя претендуют программисты (35%). далее менеджеры по закупкам - 31%, 28% кладовщиков и 27% охранников. Реже всего мечтают о руководящих должностях секретари (6%), бухгалтеры (11%) и врачи (13%).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее аналитики Superjob выяснили, что в Краснодаре 63% жителей хотели бы стать чиновниками. По этому показателю краевой центр занимает первое место среди российских городов-миллионников.

Наталья Решетняк