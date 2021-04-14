«Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов пройдет в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород с 5 по 9 мая примет «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Это третий по значимости международный турнир.

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» (БК НН) впервые вышел в финал Лиги чемпионов. Вместе с БК НН в финале также сыграют «Сарагоса» (Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Сан-Пабло Бургос» (Испания), «Тенерифе» (Испания), «Каршияка» (Турция) и «Страсбур» (Франция).

«В предыдущих сезонах "Нижний" дважды останавливался за шаг до выхода в решающую часть турнира. Наконец, весной 2021-го наша команда не просто впервые вышла в "Финал восьми", но и привезла его в Россию, в свой любимый город»,— рассказал генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» Сергей Панов.

Игры будут проходить во Дворце спорта «Нагорный», билеты на матчи поступят в продажу в ближайшее время.

Анастасия Еремина