Вынесен приговор двум жителям Краснодара, вымогавшим деньги у супруга похищенной девушки

Жители Краснодара - 42-летний Константин Султанов и 49-летний Максим Расоев - осуждены за мошенничество, которое они совершили под предлогом освобождения похищенной в 2017 году девушки.

По данным пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, мужчины, располагая информацией о похищении девушки из обеспеченной семьи, связались с ее супругом и потребовали выкуп. При этом к похищению они никакого отношения не имели. Получив в качестве аванса 1,5 млн руб., они планировали через три дня получить еще 3 млн руб., однако были разоблачены и задержаны полицейскими.

Изначально Ленинский райсуд Краснодара назначил фигурантам по три года колонии, однако гособвинитель не согласился со столь мягким наказанием: уголовное дело было рассмотрено в апелляционном порядке Судебной коллегией по уголовным делам Краснодарского краевого суда.

В результате Константину Султанову назначено окончательное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Максиму Расоеву – 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Решетняк