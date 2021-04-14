Ярославца посадили на семь лет за кражу 43 пожарных шлангов

В Ярославле Фрунзенский районный суд признал виновным 23-летнего местного жителя в совершении преступлений по ч.1, п. «в» ч.2, п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, в том числе совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище), сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В пресс-службе пояснили, что по версии следствия, в 2019 году не работающий мужчина, ранее судимый за совершение хищений, совершал кражи пожарных рукавов из пожарных ящиков, установленных в подъездах новых многоквартирных домов во Фрунзенском районе Ярославля. По данным пресс-службы, в одном из домов по улице Штрауса мужчина похитил 19 пожарных рукавов на общую сумму свыше 19 тыс. руб.

«Мужчина в дневное время тайно похитил пожарные рукава из незапертых пожарных ящиков, расположенных в тамбурах лестничных площадок дома, открутив гайки креплений на рукавах и спрятав похищенное в принесенный с собой мешок»,— отметили в пресс-службе, добавив, что по аналогичной схеме мужчина украл еще 24 пожарных рукавов на общую сумму около 14 тыс. руб.

Кроме того, по данным пресс-службы, обвиняемый совершал хищения велосипедов из подъездов жилых домов, а также, совершил квартирную кражу, похитив телевизор и телевизионную приставку.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— рассказали в пресс-службе.

Дарья Сабаева