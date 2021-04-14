Суд на Урале приговорил сотрудницу завода к 2 годам колонии за мошенничество на 23 млн рублей

Кушвинский городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-помощника финансового директора ООО «Завод транспортного оборудования» Наталью Бессонову за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее прокуратурой было установлено, что осужденная в период с сентября 2013 года по январь 2016 года, обладая доступом к банковским счетам предприятия и возможностью перечислять деньги на расчетные счета иных физических и юридических лиц, совершила хищение на общую сумму свыше 23 млн. руб.

Для перевода денег женщина изготавливала фиктивные договоры, счета на оплату и акты выполненных работ, в соответствии с которыми две организации и предприниматель оказали заводу транспортные услуги. Однако фактически данные лица никогда договорных отношений с ООО «Завод транспортного оборудования» не имели.

«В ходе судебного следствия установлено, что указанные организации и предприниматель транспортные услуги вообще не оказывали и являются фирмами-однодневками», — отметили в пресс-службе.

Помимо лишения свободы, суд оштрафовал Наталью Бессонову на 200 тыс. руб., а также, взыскал с осужденной сумму ущерба предприятию в размере более 23 млн. руб.

Илья Смирнов