В Магнитогорске будут судить руководителей торговой компании за неуплату налогов

Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело учредителя и фактического руководителя ООО «Торговый дом “Феникс”», обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, по версии следствия, с 2016 по 2018 год учредитель и фактический руководитель торговой компании создали схему фиктивного документооборота с номинальными организациями, не отражая в бухгалтерском учете сведения о ряде сделок по реализации товаров. Таким образом они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 30 млн руб.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). В ходе предварительного следствия арестовано имущество обвиняемых на сумму более 30 млн руб. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.