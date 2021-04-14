Приватизация ИПК «Звезда» вновь отложена

Аукцион по продаже 100% акций пермского издательско-полиграфического комплекса «Звезда» вновь отложили. Правительство РФ приостановило продажу девяти федеральных типографий, в число которых входил и ИПК «Звезда», на неопределенное время.

Ранее на торги планировалось выставить типографии «Советская Сибирь» (Новосибирск), «Кострома», «Издательство "Кавказская здравница"» (Минводы), «Издательство — полиграфическая фирма "Воронеж"», «Тюменский дом печати», издательство «Советская Кубань» (Краснодар), «Издательско-полиграфический комплекс "Звезда"» (Пермь), «Челябинский Дом печати» и «Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс"» (Владивосток).

Основное имущество ИПК «Звезды» — производственный комплекс на ул. Дружбы, 34, большую часть которого сегодня занимают офисы. Актив оценен в 308,8 млн руб. Разговоры о приватизации ИПК ведутся с 2004 года, однако осуществить ее так и не удалось.