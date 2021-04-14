Мэр Ярославля рассказал о благоустройстве Рабочего сада на Перекопе

В Ярославле в 2022 году будет проведено благоустройство Рабочего сада в Красноперекопском районе города. Эскизы проекта благоустройства опубликовал на своей странице в Facebook мэр Ярославля Владимир Волков.

«Совсем скоро нам предстоит проголосовать за проекты благоустройства территорий, которые будут приведены в порядок в Ярославле в 2022 году — это Павловская роща в Дзержинском районе, парк Судостроителей во Фрунзенском и Рабочий сад в Красноперекопском. Сегодня представляю варианты преображения парка Рабочий сад»,— написал господин Волков.

По словам главы города, в первом варианте благоустройства сада предусмотрена организация тропинок, сделанных из крупноформатной плитки с островками для отдыха, и установка малых архитектурных форм.

Во втором варианте предполагается обустроить баскетбольную площадку с бесшовным резиновым покрытием.

Владимир Волков отметил, что оба варианта предусматривают обустройство нового пешеходного маршрута рядом с существующей беговой дорожкой, а также расширение детской игровой площадки. Кроме того, планируется заменить освещение в саду.

Голосование по проектам пройдет на общероссийской онлайн-платформе http://76.gorodsreda.ru/ с 26 апреля по 30 мая. Проголосовать можно за один парк и выбрать для него один из предложенных проектов благоустройства.

Дарья Сабаева