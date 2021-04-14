В Волгограде СК возбудил дело из-за хищения бюджетных средств в одном из ВУЗов

В Волгограде Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на выплату стипендий учащимся волгоградского вуза, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, с сентября 2020 года и на протяжении четырех месяцев нескольким студентам высшего учебного заведения Волгограда выплачивалась стипендия и матпомощь, однако учащиеся об этом не были осведомлены. Кроме того, двое из них якобы являлись студентами иного вуза. Так, общая сумма ущерба, причиненного федеральному бюджету, составила около 50 тыс. руб. "Следователи полагают, что будут установлены иные факты фиктивного получения псевдо-студентами, а также реальными учащимися стипендий и материальной помощи",— отметили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, присвоившие бюджетные средства.

Мария Шахрай