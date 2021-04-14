В Новосибирской области начали прививать от коронавируса на дому

Жителей Новосибирской области начали прививать против коронавируса на дому. Медработники вакцинируют пациентов 60 лет и старше, маломобильных пациентов, тех, кто по состоянию здоровья не может прийти в больницу, сообщила пресс-служба правительства региона.

Создано 39 мобильных бригад, в составы которых входят терапевты.

Список пациентов, которым необходимо сделать вакцину, участковые терапевты передают заведующей. Она формирует маршрут для выездной бригады, в смену медработники выезжают по 10 адресам. Перед выездом они забирают термосумку с вакциной «Спутником V» в аптеке медучреждения, в ней установлены морозильные камеры, в которых находится запас препарата.

Ранее сообщалось, что в региона поступила партия вакцины «Эпиваккорона», которой хватит для полного курса иммунизации 2 430 человек. С начала массовой вакцинации поступило 181 592 дозы препаратов «Спутник V» и «Эпиваккорона».

Как сообщает минздрав области, всего прививку против коронавирусной инфекции сделали более 142,5 тыс. жителей, из которых полный курс вакцинации прошли свыше 90,1 тыс. человек.

Екатерина Лукашевич