В Томской области цыганского барона задержали за сбыт героина

Полицией Томска за сбыт наркотиков задержан бывший глава местной цыганской общины. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Томской области, 63-летний цыганский барон реализовывал героин через посредника. «Подозреваемый давал указания членам своей семьи по сбыту наркотиков. Известно, что его жена, два сына, племянник и племянница, родной брат и три снохи были ранее задержаны полицейскими за наркопреступления и в настоящее время отбывают наказания в исправительных учреждениях»,— рассказали полицейские.

Кроме того, в жилище барона правоохранители изъяли травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Еще один ствол находился в бардачке его автомобиля. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на баллистическую экспертизу.

Илья Николаев