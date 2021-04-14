Жители Ярославской области отдали мошенникам еще более 1,2 млн рублей

В Ярославской области произошло еще два случая телефонного мошенничества, в результате которых местные жители лишились более 1.2 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Мошенники действовали по стандартной схеме.

Первый случай телефонного мошенничества зафиксирован в Дзержинском районе Ярославля. 66-летней местной жительнице позвонил неизвестный, и представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, под предлогом защиты накопительного вклада женщины, убедил ее закрыть вклад и перевести имеющиеся денежные средства на якобы безопасный счет. Следуя инструкции звонившего, женщина перевела мошенникам более 610 тыс. руб.

Второй случай телефонного мошенничества произошел с 62-летней жительницей Ярославской области. Ей позвонил неизвестный, и представившись сотрудником одного из банков, под предлогом установления недобросовестных сотрудников банка, осуществлявших попытки доступа к банковскому счету заявительницы, убедил снять денежные средства со своего счета и перевести на «безопасный» счет. Кроме того, звонивший сообщил, что на имя женщины были поданы заявки на оформление кредитов, после чего предложил получить данные кредиты и перевести полученные денежные средства на указанный «безопасный» счет. Следуя инструкциям мошенника, женщина лишилась 610 тыс. руб.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Дарья Сабаева