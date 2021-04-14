2ГИС до конца 2021 года купит 88% в сервисе RocketData

Новосибирская компания 2ГИС (входит в «Сбер») подписала обязывающие документы об инвестициях и о приобретении 47% в сервисе RocketData, который позволяет бизнесу управлять присутствием на популярных онлайн-площадках через единый интерфейс.

Как сообщила пресс-служба «Сбера», во втором полугодии этого года ожидается увеличение доли 2ГИС до 88% после получения необходимых регуляторных согласований. Операционное управление RocketData остается за текущей командой проекта.

«Мы сотрудничаем с RocketData с 2019 года — сейчас возможности сервиса востребованы клиентами 2ГИС в 15 крупных городах России, к концу года опция станет доступна бизнесу в большинстве городов России и Казахстана. С ее помощью личный кабинет в 2ГИС превращается в удобный инструмент для управления данными о компании и репутацией на популярных ресурсах», — объяснила гендиректор 2ГИС Вера Гармаш.

Сооснователь и директор RocketData Дарья Данилова уточнила, что в рамках сделки инвестиции будут направлены на ускорение технологического развития RocketData и запуск дополнительных сервисов в сфере геомаркетинга.

2ГИС входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис», которое с прошлого года на 71,94% принадлежит связанной со Сбербанком компании «Цифровые технологии», еще 3,06% у ООО «О2О Холдинг» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group), 25% — остались у кипрского «2ГИС лимитед».

Дарья Решетникова