Крупную партию поддельной парфюмерии известных брендов изъяли в Новосибирске

Новосибирские таможенники остановили торговлю поддельной парфюмерии марок известных брендов, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. В одном из магазинов города реализовались духи, туалетная вода и дезодоранты фирм: Chanel, Lacoste, Louis Vuitton, Calvin Klein, Givenchy, Armani, Dolce & Gabanna, Burberry, Boss, Kenzo, Moschino, Dior, Chloe, Paco Rabanne, Versace, Gucci, Yves Saint Laurent. При этом у продавца не было каких-либо документов на товар, в том числе разрешений от правообладателей. Также на парфюмерии отсутствовала обязательная маркировка и сведения о дате изготовления продукции.

Правоохранители изъяли более 280 единиц контрафактного товара. Торговцам подделками по ст. 15.12 КоАП РФ (продажа товаров, в отношении которых установлены требования по маркировке без соответствующей маркировки) и статье 14.1 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака) грозит внушительный штраф и конфискация товара.

Илья Николаев