За год число турфирм в Перми сократилось на 20%

По данным 2ГИС, за последний год число турфирм в Перми сократилось на 20%. В ответ на запрос “Ъ-Прикамье” в 2ГИС сообщили, что в марте прошлого года в краевой столице насчитывалось 439 турагентств, а в апреле 2021-го — только 350.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса пермские турфирмы потеряли большую часть продаж и выручки. Директор турагентства «Софитур» Оксана Мальцева отметила, что за год выручка компании сократилась на 90%. По словам руководителя турфирмы «Пять сезонов» Ольги Слуховой, годовое уменьшение выручки и продаж компании составило около 70%. Кроме того, им пришлось увольнять сотрудников. Совладелец пермского туроператора «Интерспутник» Вадим Яхнин подчеркнул, что в минувшем году общие объемы продаж организации составили 1/3 от доковидных.

Напомним, в конце марта прошлого года деятельность туристических организаций приостановили, однако в рамках послабления режима самоизоляции краевые власти с 19 июня разрешили турфирмам возобновить работу в удаленном режиме. Компании начали бронировать и продавать туры, рассчитываться с клиентами и прочее. С 26 июня в регионе сняли запрет на активный туризм — агентства могли организовывать сплавы, походы, пешие экскурсии.

Туристическая отрасль только-только начала восстанавливаться, как 13 апреля нынешнего года власти РФ из-за роста заболеваемости ограничили авиасообщение с Турцией и Танзанией. В Танзании туристам угрожает не только коронавирус, но и малярия. Под ограничение с 15 апреля по 1 июня попали чартерные и регулярные рейсы. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию.